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Сегодня, 15:35

Тайлер Граовац продолжит карьеру в «Адмирале»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Тайлер Граовац стал игроком «Адмирала».

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с канадским игроком рассчитано на один сезон.

30-летний Тайлер в 2011 был выбран «Миннесотой» в 7-м раунде драфта НХЛ. В лиге провел 84 матча и заработал 15 очков (12+3). Выступал он за команды «Миннесота», «Вашингтон» и «Ванкувер». Параллельно форвард играл в АХЛ, где провел 340 матчей.

В КХЛ Граовац перебрался в 2021 году. В лиге он дебютировал за минское «Динамо», затем перешел в «Витязь». На его счету 93 матча и 46 очков (20+26).

Тайлер Граовац
КХЛ
ХК Адмирал
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