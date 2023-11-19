Терещенко о скандале в матче «Локо» — СКА: «Вбрасывание было выиграно чисто, без каких-то нарушений»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина после игры со СКА (1:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Там надо разбираться. Есть правила, судьи посчитали, что они были нарушены. Я понимаю Игоря Валерьевича. По мне, вбрасывание было выиграно чисто, без каких-то нарушений, но судьи так не считают», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Локомотив» забросил шайбу с сиреной, но линейный судья показал, что было нарушение процедуры вбрасывания.

Никитин об этом сказал: «Такие моменты должны отдаваться на откуп хоккею, а не порнобизнесу».