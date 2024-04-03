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Сегодня, 14:05

Терещенко считает «Металлург» фаворитом в серии против «Автомобилиста»: «Ребята привыкли к требованиям Разина»

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Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Абсолютно равные команды. Но все-таки отдам предпочтение «Магнитке». Ребята привыкли к требованиям Разина и играют достаточно целостно. Опять же, магнитогорцы очень здорово сыграли со «Спартаком», а красно-белые — одни из лучших в атаке. Поэтому мне кажется, что «Металлург» пройдет дальше. Хотя «Автомобилист» тоже неплохо играет, хорошо обороняется и атакует», — сказал Терещенко «СЭ».

Первая игра в серии состоится 3 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск. В прошлом раунде «Металлург» в шести матчах победил «Спартак» (4-2), а «Автомобилист» выбил СКА (4-1).

Александр Абустин

Алексей Терещенко
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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