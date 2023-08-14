Терещенко заявил, что в хоккее без ветеранов молодежь остановится в развитии

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко считает, что нужно привлекать возрастных хоккеистов в клубы КХЛ.

«Что значит «закрывать дорогу молодым»? Мы и так делаем очень много искусственного для того, чтобы они имели постоянную практику. Лига серьезно омолодилась в последние годы — и конкуренция снизилась. Так почему тогда не подписать возрастного иностранца? Неслучайно Александр Овечкин недавно признался, что «Питтсбург» правильно сделал, своевременно пригласив нескольких опытных исполнителей. В результате «Пингвинз» выиграл несколько Кубков Стэнли, а «Вашингтон» — всего один. Без ветеранов молодежь остановится в развитии», — цитирует Терещенко RT.

Ранее специалист поделился мнением о натурализации иностранных игроков в КХЛ после ужесточения лимита на легионеров.