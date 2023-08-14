Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:27

Президент ИИХФ отказался комментировать решение федерации по вратарю ЦСКА Федотову

Микеле Антонов
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент ИИХФ Люк Тардиф отказался комментировать «СЭ» решение, вынесенное Федерацией по вратарю ЦСКА Ивану Федотову.

На российский клуб был наложен запрет на международные трансферы в связи с подписанием контракта с Федотовым. Вратарь дисквалифицирован ИИХФ на 4 месяца в связи с нарушением контракта с «Филадельфией». Ему было предоставлено две недели, чтобы вернуться в расположение команды НХЛ или добиться увольнения из ЦСКА, но он не выполнил ни одного из условий в указанный период.

«На данный момент я воздержусь от комментариев по ситуации», — сказал Тардиф «СЭ».

Иван Федотов. ИИХФ наказала ЦСКА и Федотова за подписанный контракт. Вратарь остался без хоккея еще на несколько месяцев

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

Иван Федотов
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
1
0
Читайте также
Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут нейтральные россияне и белорусы
ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке
Медведев опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Материалы сюжета: Федотов, ЦСКА и «Филадельфия»: подробности дела между КХЛ и НХЛ
Сушинский объяснил, почему ИИХФ справедливо дисквалифицировала вратаря Федотова
Быков — о решении ИИХФ по Федотову: «Играются карьерой хоккеиста. Нужно думать о спортсмене»
ЦСКА изменил формулировку в заявлении по делу Федотова
Кожевников: «ЦСКА и Федотову нужно было договариваться с «Филадельфией»
ЦСКА будет оспаривать решение по Федотову в международных инстанциях
Губерниев: «Если мы станем всех посылать, то на международном уровне будут играть только внуки Федотова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терещенко заявил, что в хоккее без ветеранов молодежь остановится в развитии

Быков — о решении ИИХФ по Федотову: «Играются карьерой хоккеиста. Нужно думать о спортсмене»