Президент ИИХФ отказался комментировать решение федерации по вратарю ЦСКА Федотову

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Президент ИИХФ Люк Тардиф отказался комментировать «СЭ» решение, вынесенное Федерацией по вратарю ЦСКА Ивану Федотову.
На российский клуб был наложен запрет на международные трансферы в связи с подписанием контракта с Федотовым. Вратарь дисквалифицирован ИИХФ на 4 месяца в связи с нарушением контракта с «Филадельфией». Ему было предоставлено две недели, чтобы вернуться в расположение команды НХЛ или добиться увольнения из ЦСКА, но он не выполнил ни одного из условий в указанный период.
«На данный момент я воздержусь от комментариев по ситуации», — сказал Тардиф «СЭ».
В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.