Ткачев: «В «Авангарде» даже не думаем о победной серии»

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омская команда одержала десятую победу подряд.

«Даже не думаем о победной серии. Хороший матч против сильного соперника. Боевая игра, даже плей-оффская. Мы решили все в овертайме. Отношение к своей результативной серии у меня такое же, как к победной серии команды: просто выходим на игру и получаем удовольствие от хоккея. У нас в каждом городе на выезде есть свой фан-сектор. Спасибо болельщикам за поддержку, очень приятно», — цитирует «РБ Спорт» Ткачева.

«Авангард» одержал десятую победу подряд. С 47 очками команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ после 33 матчей. «Трактор» (40) идет пятым после 33 игр.