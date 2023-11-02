Ткачев рассказал, за счет чего «Трактор» обыграл «Адмирал»

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Соперники от своего стиля не отходили. Были небольшие изменения в том, что они пошли активно двумя игроками, старались садиться на наших защитников. Очень много бросков заблокировали, самоотверженно играли — в том числе в меньшинстве, несмотря на два наших гола. Мы начали выигрывать, и это стало сплачивать команду. Когда есть победы, есть уверенность и хорошее настроение. Стараемся сохранить все то хорошее, что мы сейчас делаем, меньше ошибаться и дальше прогрессировать», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Трактор» с 30 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Адмирал» замыкает таблицу — 12 очков.