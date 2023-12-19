Дубль Принса помог «Спартаку» в гостях обыграть «Торпедо»

Сегодня, 21:26
«Спартак» в гостях обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:2.
У победителей дубль оформил Шейн Принс, голами отметились Павел Порядин, Михаил Чайковский и Дмитрий Вишневский.
У «Торпедо» шайбы забросили Михаил Орлов и Алексей Кручинин.
«Спартак» одержал третью победу подряд. Клуб возглавил таблицу Западной конференции, набрав 58 очков. «Торпедо» (51) осталось на 4-й строчке на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Принс — 11, 6:36 — 0:1. Орлов — 5 (Летунов), 15:04 — 1:1. Принс — 12 (Галимов), 22:44 — 1:2. Чайковски — 7 (Пашин), 36:37 — 1:3. Порядин — 19, 43:23 — 1:4. Вишневский — 6 (бол., Галимов, Бурмистров), 48:19 — 1:5. Кручинин — 13 (бол., Артамонов, Коваленко), 58:21 — 2:5.
Вратари: Гуска (58:21) — Николаев.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 27 (7+6+14) — 42 (13+18+11).
Судьи: Гашилов, Соин.
19 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.