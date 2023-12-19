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Сегодня, 21:26

Дубль Принса помог «Спартаку» в гостях обыграть «Торпедо»

Виктория Кравченко
Максим Цыплаков и Шейн Принс (слева направо).
Фото ХК «Спартак», «СЭ»
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«Спартак» в гостях обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:2.

У победителей дубль оформил Шейн Принс, голами отметились Павел Порядин, Михаил Чайковский и Дмитрий Вишневский.

У «Торпедо» шайбы забросили Михаил Орлов и Алексей Кручинин.

«Спартак» одержал третью победу подряд. Клуб возглавил таблицу Западной конференции, набрав 58 очков. «Торпедо» (51) осталось на 4-й строчке на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Принс — 11, 6:36 — 0:1. Орлов — 5 (Летунов), 15:04 — 1:1. Принс — 12 (Галимов), 22:44 — 1:2. Чайковски — 7 (Пашин), 36:37 — 1:3. Порядин — 19, 43:23 — 1:4. Вишневский — 6 (бол., Галимов, Бурмистров), 48:19 — 1:5. Кручинин — 13 (бол., Артамонов, Коваленко), 58:21 — 2:5.

Вратари: Гуска (58:21) — Николаев.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 27 (7+6+14) — 42 (13+18+11).

Судьи: Гашилов, Соин.

19 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Источник: Турнирная таблица КХЛ
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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