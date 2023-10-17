Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:10

Гол Хохлачева помог «Амуру» обыграть «Трактор» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Амур» на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу хабаровчанам принесли голы Александра Хохлачева, Сергея Колесникова и Анатолия Никонцева.

За «Трактор» отличились Виктор Антипин и Виталий Кравцов.

«Амур» (19 очков) идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ после 18 матчей. «Трактор» (20) занимает седьмую строчку на «Востоке» после 20 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Антипин — 3 (Ткачев, Тертышный), 6:22 — 1:0. Хохлачев — 4 (Ли), 10:47 — 1:1. Колесников — 1 (Никонцев), 32:48 — 1:2. Никонцев — 1 (Рылов, Слепец), 37:16 — 1:3. Кравцов — 4 (бол., Карпухин), 56:32 — 2:3.

Вратари: Фукале (57:50) — Лозебников.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 23 (6+8+9) — 28 (11+13+4).

Судьи: Васильев, Кочетов.

17 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
0
Читайте также
Биография Камару Усмана: жизнь и карьера экс-чемпиона UFC
«Сейчас многие видят маску. Под ней до сих пор много боли». Откровенные Костомаров и Домнина
В Москве у матери 15 детей прошли обыски по делу о торговле людьми
WSJ сообщила о тайной доставке Украине ракет ATACMS
Еще пятерых подозреваемых в избиении прохожих задержали в Санкт-Петербурге
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Металлург» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ