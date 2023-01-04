СКА разгромил «Трактор» в Челябинске со счетом 9:3

СКА в гостях разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 9:3.

В составе питерцев хет-трик на счету Дмитрия Яшкина, еще по голу забили Дамир Жафяров, Марат Хуснутдинов, Михаил Пашнин, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Никита Гусев.

У челябинского клуба шайбы на счету Сергея Калинина, Никиты Тертышного и Владимира Ткачева.

СКА лидирует на Западе с 76 очками. «Трактор» с 44 очками — на 9-й строчке «Востока».

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«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:9 (0:3, 2:3, 1:3)

Голы: Яшкин — 27 (Жафяров, Ожиганов), 9:46 — 0:1. Яшкин — 28 (бол., Никишин, Гусев), 13:41 — 0:2. Жафяров — 14 (бол., Гусев, Никишин), 14:58 — 0:3. Хуснутдинов — 9 (Фальковский), 20:37 — 0:4. Калинин — 8, 22:10 — 1:4. Пашнин — 2 (Гусев, Глотов), 27:10 — 1:5. Тертышный — 3 (Ткачев), 33:27 — 2:5. Воробьев — 10 (Попугаев, Солянников), 37:15 — 2:6. Ткачев — 10 (мен., Шабанов), 40:46 — 3:6. Яшкин — 29 (Глотов, Жафяров), 43:53 — 3:7. Хайруллин — 21 (Фальковский, Никишин), 48:15 — 3:8. Гусев — 14 (Хайруллин, Хуснутдинов), 52:46 — 3:9.

Нереализованный буллит: Шабанов (Трактор), 38:36 (Вратарь).

Вратари: Мыльников (Проскуряков, 22:10) — Подъяпольский (Иванов, 50:30).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (8+8+11) — 31 (13+11+7).

Судьи: Беляев, Гашилов.

4 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.