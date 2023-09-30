«Трактор» и «Спартак» в субботу, 30 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова, в Челябинске. Начало — 15:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ, подписки KHL Prime, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko. Ключевые события игры «Трактор» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Трактор» набрал 12 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Спартака» 15 баллов, команда находится на 5-м месте Западной конференции.

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