Тренер «Спартака» рассказал, над чем команде надо работать

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Барысом» (6:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Пять передач Голдобина? Молодец! Думаю, что нападающий нацелен на то, чтобы забивать, но сегодня он сыграл продуктивно. Он не набирал очки в матчах против СКА и ЦСКА? Сезон только начинается, потом будете судить нас всех по последней игре. Команде есть над чем работать — пока не получается концентрироваться на протяжении всего матча. Игра Сковронского? Он провел хороший тренировочный лагерь, сыграл два контрольных матча, но потом получил травму. Мы ждали его восстановления и планировали дать ему сыграть даже на выезде. Сегодня мы попросили ребят, чтобы они ему помогли — все же, он долго не играл, какое-то волнение присутствовало. Его сэйв в третьем периоде помог команде, в тот момент у нас был небольшой спад в игре. За Морозовым и Бурмистровым следят врачи, они тренируются», — цитирует пресс-служба КХЛ Жамнова.

«Спартак» набрал 11 очков в 9 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Барыс» с 7 очками в 8 встречах идет на 10-й строчке в Восточной конференции.