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Сегодня, 10:30

Третьяк надеется, что в 2023 году с российского хоккея снимут санкции

Виталий Косик
Корреспондент
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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду на снятие санкций со стороны международной федерации (ИИХФ) в 2023 году.

«Прошлый год выдался для российского хоккея сложным, потому что мы не играем на международных турнирах. Конечно, мы надеемся, что все исправится, но это сложно. У нас неплохой чемпионат, интересный, равный, все бьются за плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Мы сейчас много внимания уделяем развитию хоккея внутри страны, это диктуют обстоятельства», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

В марте 2022 года ИИХФ объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от международных турниров, а также отняла у России право проведения молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230103/tretyak-1842900666.html
КХЛ
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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