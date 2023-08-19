Турнир молодежных команд в Уфе назвали в честь Родиона Амирова

Предсезонный турнир молодежных команд, который пройдет в Уфе, назван в честь экс-форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

14 августа стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В феврале 2022 года у хоккеиста было обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Турнир имени Родиона Амирова пройдет с 21 по 26 августа. В нем примут участие «Толпар», «Белые Медведи», «Красноярские Рыси», «Ладья», «Мамонты Югры» и «Стальные Лисы».