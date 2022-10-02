В Федерации хоккея России рассмотрят вариант проведения Кубка Первого канала в Омске

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о том, готова ли организация рассмотреть возможность проведения в Омске Кубка Первого канала.

В субботу, 1 октября, в первом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новом стадионе «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. Арена вместимостью 12 тысяч зрителей начала строиться в 2020 году на месте снесенной из-за аварийного состояния в 2019 году «Арены-Омск».

«Мы подумаем над этим, — приводит слова Третьяка ТАСС. — Надеюсь, в будущем мы на этой арене будем проводить и международные соревнования. Тем более что омичи очень любят хоккей, и всегда приходит полный стадион. И для сборной очень будет приятно играть при такой публике».

Также глава ФХР высказал мнение, что стадион в Омске является лучшей ареной не только в России, но и в Европе.

«Я посмотрел все условия для болельщиков, игроков, есть микробассейн с сауной, есть все для восстановления. Круглую раздевалку я впервые видел. Было прекрасное шоу, мягкие сидения, и я порадовался, что у нас в России есть такой стадион», — сказал он.

Кубок Первого канала традиционно проходит в Москве. В последний раз полноценно не в Москве турнир проходил в 2013 и 2014 годах в Сочи.