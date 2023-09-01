В ИИХФ пригрозили ответными действиями за участие Федотова в будущих матчах КХЛ

Глава ИИХФ Люк Тардиф в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что ждет Федерацию хоккея России (ФХР) за каждый матч ЦСКА, в котором будет принимать участие вратарь Иван Федотов.

«Следующая игра, следующий шаг. Дисциплинарный комитет», — сказал Тардиф «СЭ».

1 сентября ИИФХ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь принял участие в матче открытия сезона КХЛ за ЦСКА против «Ак Барса».

До этого ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года, а ИИХФ дисквалифицировала голкипера на четыре месяца.