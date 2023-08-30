В КХЛ прокомментировали ситуацию вокруг хоккейного клуба «Толпар»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прокомментировала ситуацию вокруг проверки агентством РУСАДА в отношении персонала клуба «Толпар» по делу о допинге.

«КХЛ свою позицию озвучивала на недавней встрече президента лиги со СМИ. Добавить на данный момент нечего», — приводит заявление пресс-службы КХЛ RT.

В апреле этого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний. В августе появилась информация, что у всех игроков команды, за исключением травмированных, были обнаружены запрещенные вещества.