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2 апреля, 16:10

В Магнитогорске выставили на продажу легендарный хоккейный стадион «Малютка»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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На одном из популярных сайтов объявлений в Магнитогорске выставили на продажу хоккейный стадион «Малютка» и подсобное подвальное помещение, где находятся раздевалки.

Продавцом имущества выступает ПАО «ММК». Хоккейная площадка оценивается в 30 миллионов рублей, подсобное помещение площадью 265,8 квадратных метра — в 8 миллионов рублей.

«Малютка» — исторический хоккейный объект для Магнитогорска. На открытом катке в Ленинском районе города играла местная команда «Металлург» с 1963 по 1990 год.

После открытия Ледового дворца спорта имени И. Х. Ромазана, куда переехал профессиональный клуб, «Малютка» принимала любительские соревнования разных возрастов, а также первенство сотрудников металлургического комбината.

Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
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