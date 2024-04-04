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Сегодня, 15:37

В СКА призвали увеличить потолок зарплат в КХЛ на 10 процентов

Виктория Кравченко
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что потолок зарплат в КХЛ в связи с продлением сезона на месяц стоит увеличить на 10 процентов.

«Мне кажется, раз сезон фактически продлили на месяц, значит, надо на 10 процентов увеличить и потолок зарплат, раз хоккеисты до конца мая должны будут находиться в расположении команды», — цитирует Медведева РИА «Новости».

В конце марта совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки сезона. Начиная со следующего розыгрыша он должен будет завершаться не позднее 31 мая.

СКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. СКА не смог выйти в полуфинал впервые с 2014 года без учета плей-офф сезона-2019/20, который был прекращен досрочно из-за коронавируса.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240404/kkhl-1937826035.html?in=l
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
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