Кудашов оценил победу «Динамо» в Кубке континента

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу клуба в регулярном чемпионате КХЛ.

«Выиграть Кубок континента — это тоже непросто, — цитирует Кудашова ТАСС. — Если мы возьмем советское время, чемпионат всегда проводился по круговой системе, победить в нем не так легко. Поэтому гладкий чемпионат, который прошел без особых спадов, — это, я считаю, положительная часть. Естественно, сезон не прошел без негатива».

«Динамо» заняло первое место в Западной конференции и стало обладателем Кубка континента. В плей-офф московская команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» (0-4).