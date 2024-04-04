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Сегодня, 15:48

Кудашов оценил победу «Динамо» в Кубке континента

Руслан Минаев
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу клуба в регулярном чемпионате КХЛ.

«Выиграть Кубок континента — это тоже непросто, — цитирует Кудашова ТАСС. — Если мы возьмем советское время, чемпионат всегда проводился по круговой системе, победить в нем не так легко. Поэтому гладкий чемпионат, который прошел без особых спадов, — это, я считаю, положительная часть. Естественно, сезон не прошел без негатива».

«Динамо» заняло первое место в Западной конференции и стало обладателем Кубка континента. В плей-офф московская команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» (0-4).

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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