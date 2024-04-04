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Сегодня, 15:05

Игрок «Северстали» Лишка рассказал, что команда получала удовольствие от игры в этом сезоне

Руслан Минаев
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Капитан «Северстали» Адам Лишка поделился мнением об игре команды в этом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Мы получали удовольствие от игры в этом сезоне. Может, у нас не все получалось, все-таки у каждой команды хоккей разный. Но старались хорошо выполнять свою работу — больше играть в атаку. Я с удовольствием приходил на тренировки, был рад каждой игре. В общем, все было супер», — цитирует Лишку Legalbet.

«Северсталь» завершила регулярный чемпионат на 5-м месте в таблице Западной конференции, набрав 80 очков.

В первом раунде Кубка Гагарина череповецкий клуб уступил «Спартаку» со счетом 1-4 в серии.

Источник: legalbet.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
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