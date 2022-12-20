В «Тракторе» прокомментировали заключение контракта с нападающим Сошниковым

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал заключение контракта с нападающим Никитой Сошниковым.

«Для усиления атакующей линии мы подписали двухлетний контракт с Никитой — креативным форвардом с российским паспортом, что очень ценно при будущем сокращении лимита на легионеров. Сегодня на рынке очень мало хоккеистов с таким набором опций: скоростных, с отличным броском и опытом игры в ведущих командах КХЛ и за океаном. Приветствуем нашего новичка в Челябинске!» — приводит слова Савина пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В «Тракторе» 29-летний хоккеист будет выступать под 90-м номером.