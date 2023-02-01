В «Тракторе» считают, что полная самоотдача игроков поможет команде выйти в плей-офф КХЛ

Игроки «Трактора» смогут выйти в плей-офф КХЛ, если покажут запредельную самоотдачу в оставшихся матчах, считает генеральный директор клуба Иван Савин.

Челябинская команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 58 играх.

«Сейчас самое время проявить характер, ситуация очень сложная и обязывает всех хоккеистов играть на запредельной самоотдаче. Только при этом условии команда сможет победить и выровнять ситуацию. Рассчитываю на то, что команда это сделает», — приводит слова Савина ТАСС.

«Трактор» ближайшие три матча проведет на выезде — 3 февраля в Екатеринбурге против «Автомобилиста», 5 февраля в Магнитогорске против «Металлурга» и 7 февраля в Новосибирске против «Сибири».