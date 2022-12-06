Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:30

Каменский не видит плюсов в новом лимите легионеров КХЛ: «Уровень хоккея будет ниже»

Каменский не видит плюсов в новом лимите легионеров КХЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Обладатель Кубка Стэнли, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» новость о том, что министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

«Надо было посоветоваться перед тем, как принимать такое решение. Плюсов я не вижу. А из минусов: конкуренция будет ниже. Уровень хоккея будет ниже. Молодежь прогрессирует и сейчас. Те, кто соответствуют уровню КХЛ, играют. Не вижу разницы три или пять», — сказал Каменский «СЭ».

Ранее Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

КХЛ
Валерий Каменский
3
Читайте также
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Кокорин о Зареме Салиховой: «Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели?»
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Минобороны заявило об ударе по системе военного управления Украины
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
Как улучшить урожай
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Новиков — о сокращении лимита на легионеров в КХЛ: «Это не самый главный вопрос в нашем хоккее»

Гатиятулин: «Не скажу, что у нас есть первое или второе звено. Каждое выполняет свою роль»