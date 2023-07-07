Нападающий ЦСКА Абрамов: «Побеждали в седьмых матчах за счет уверенности и жажды победы»

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов рассказал, как команде удается побеждать в седьмых матчах плей-офф.

Московские армейцы выиграли второй Кубок Гагарина подряд.

«Короли седьмой игры» подходит ЦСКА, особенно по итогам этого плей-офф. Седьмая игра — это отдельная жизнь, и одна не похожа на другую. Разные соперники и все серии складывались по-разному — где-то вели по ходу, где-то проигрывали. У нас уже есть хороший опыт проведения таких матчей. Побеждали в седьмых матчах за счет уверенности и жажды победы. Мы чувствуем, что просто не можем эту игру отдать», — приводит слова Абрамова «РБ Спорт».