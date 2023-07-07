Нападающий ЦСКА Абрамов: «Кубок Гагарина был у нас на даче, был семейный праздник»

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов рассказал, как провел свой день с Кубком Гагарина.

«У отца был юбилей — 50 лет, и у меня еще маленькая дочка. Поэтому приняли решение, что это будет семейный праздник. Кубок Гагарина у нас был на даче, пригласили друзей. Отцовство изменило меня? Конечно. Жизнь просто меняется, как бы банально это ни звучало. Совершенно по-другому смотришь на себя и свою жизнь. Приоритеты становятся другие. Понимаешь, что есть человек, о котором ты должен заботиться, и это меняет все», — приводит слова Абрамова «РБ Спорт».

ЦСКА дважды завоевал Кубок Гагарина. В финале плей-офф КХЛ минувшего сезона армейцы обыграли казанский «Ак Барс» (4-3 в серии).