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Сегодня, 13:12

«Витязь» продлил контракт с нападающим Савчиком

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Витязя» Иван Савчик продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба «Витязя», новое соглашение 23-летнего хоккеиста рассчитано на два сезона.

«Приятно, что «Витязь» предложил мне новый контракт! Очень рад, что остаюсь в этом клубе, мне все нравится, будем работать дальше! В первую очередь хочется исправиться за неудачу в прошедшем сезоне. Я надеюсь, что мы выполним поставленные перед нами задачи, и хочется реабилитироваться перед нашими болельщиками!» — сказал Савчик.

Савчик дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/24. Он провел за команду 62 матча и набрал 19 (9+10) очков.

Ранее стало известно, что ассистент главного тренера «Лады» Павел Десятков принял предложение возглавить «Витязь». По итогам регулярного сезона КХЛ-2023/24 команда заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф.

Источник: https://t.me/hc_vityaz_khl/8271
КХЛ
ХК Витязь
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