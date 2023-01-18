«Витязь» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Сегодня, 21:23
«Витязь» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе подмосковной команды шайбы забросили Скотт Уилсон, Станислав Яровой и Александр Яремчук.
У «Сочи» отличились Артем Николаев и Сергей Попов.
«Витязь» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции (58 очков). «Сочи» идет на последнем месте (21 очко).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2).
Голы: Уилсон — 14 (бол., Яровой), 28:43 — 1:0. Яровой — 9 (Граовац), 31:42 — 2:0. Яремчук — 15 (Галузин, Кугрышев), 39:38 — 3:0. Николаев — 10 (Гараев, Морроу), 49:29 — 3:1. Попов — 9 (бол., Тянулин, Николаев), 51:34 — 3:2.
Вратари: Шикин — Бердин (58:30).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 39 (12+16+11) — 41 (11+15+15).
Судьи: Кочетов, Прокуратов.
18 января. Балашиха. Арена Балашиха.