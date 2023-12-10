Владимир Алистров стал победителем конкурса на скорость на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ

Нападающий СКА Владимир Алистров быстрее соперников пробежал круг на скорость в рамках Мастер-шоу на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

Представитель дивизиона Боброва cо временем 14,115 секунды опередил Даниила Гутика (дивизион Чернышева), Ярослава Лихачева (дивизион Тарасова) и Семена Дер-Аргучинцева (дивизион Харламова).

Отметим, что дивизион Боброва выиграл четвертый конкурс из четырех: в субботу в конкурсе «Сила броска» победил Александр Никишин, в конкурсе «Точность броска» — Павел Порядин, а «Конкурс капитанов» выиграл Николай Голдобин.