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Сегодня, 18:50

Вратарь «Металлурга» Набоков: «Из-за Кошечкина я начал заниматься хоккеем, он — мой кумир»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Металлурга» Илья Набоков назвал Василия Кошечкина своим кумиром.

«Илья Сорокин, Василий Кошечкин, Константин Барулин, Александр Еременко тоже брали титул MVP плей-офф, как и я? Я смотрел каждый плей-офф, всех помню, за каждого радовался. Наверное, важнее все взять при этом Кубок. Константину Барулину, увы, это не удалось. Лично я об индивидуальной награде даже не мечтал. Смотрел больше всего за Василием Кошечкиным. Из-за него начал заниматься хоккеем, он — мой кумир», — приводит слова Набокова сайт КХЛ.

Также 21-летний вратарь рассказал, что Кошечкин поздравил его с победой в Кубке Гагрина-2024.

«Много игроков и тренеров поздравляли. Ребята из АХЛ молодые писали. Евгений Бирюков поздравил, хотя я с ним не был знаком. Василий Кошечкин, опять же. Еще вчера смотрел его по телевизору, а теперь он с Кубком Гагарина поздравляет. Непередаваемые эмоции!» — сказал Набоков.

Голкипер «Металлурга» в сезоне-2023/24 провел 66 матчей и отразил 93,4 процента бросков. На его счету семь встреч на ноль.

Источник: КХЛ
Василий Кошечкин
ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
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