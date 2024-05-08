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Сегодня, 19:24

Экс-директор «Трактора»: «Возможно, Гру уже созрел для больших задач, он ничем не рискует в КХЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал то, что новым главным тренером команды стал канадский специалист Бенуа Гру.

«На мой взгляд, руководство сделало все правильно, и генеральный менеджер Алексей Волков взял на себя ответственность. Хотя если стоит задача выиграть Кубок Гагарина в ближайшее время, то я бы все-таки рассматривал не канадского специалиста, а серьезного российского. У Гру большой опыт работы, в его активе есть победа на молодежном чемпионате мира. В НХЛ не так просто пробиться, а теперь представился такой шанс, и он ничем не рискует в КХЛ. Возможно, этот тренер уже созрел для больших задач», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

56-летний специалист последние семь сезонов отработал в «Сиракьюзе» (АХЛ), который является фарм-клубом «Тампы». В 2015-м Гру выиграл молодежный чемпионат мира, будучи главным тренером сборной Канады.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
ХК Трактор
Бенуа Гру
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