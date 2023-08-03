Вратарь «Трактора» Фукале рассказал, почему не смог заиграть в НХЛ

Голкипер Зак Фукале, в межсезонье подписавший контракт с челябинским клубом, в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился эпизодами из своей карьеры.

— Канадский вратарь едет в Россию, чтобы узнать что-то новое и вырасти как игрок. Вряд ли вы раньше об этом могли подумать.

— Не вижу в этом ничего странного. В НХЛ сейчас полно русских вратарей, причем не просто качественных, а фантастически сильных. Я не скажу, что еду в Россию только затем, чтобы стать таким же, как и они. Хоккей в КХЛ приличного уровня. Это поможет мне стать лучшей версией самого себя. Мне еще есть много чему поучиться в своей карьере. Выступление за «Трактор» — вызов, который должен сделать меня сильнее как игрока. Люблю всегда выкладываться на полную, чтобы расти.

— Вам прочили очень хорошее будущее, когда вы выступали на молодежном уровне. Чего не хватило, чтобы закрепиться в НХЛ?

— В моей карьере было несколько интересных поворотов и непростых испытаний. Меня высоко задрафтовал «Монреаль», и ожидания были большими. Однако вратаря, который 15-20 лет отыграет на ведущих ролях в НХЛ, из меня не получилось. Иногда жизнь складывается не так, как планируешь ее изначально. Я в карьере многое прошел и как вратарь все равно стал сильнее. Мне повезло играть на высоком уровне в молодежной сборной Канады рядом с такими звездами, как Коннор Макдэвид. Довелось побеждать на Кубке Шпенглера. Через что только не проходил и при этом продолжаю совершенствоваться.

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