Вудкрофт: «Пышкайло провел одну из лучших игр»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В перерыве мы обратили внимание игроков на то, что шайбу нужно контролировать не по периметру, а находиться в центре зоны. Оттуда мы и забили. В третьем периоде мы провели несколько тактических изменений, сыграли в силовой хоккей здорово и быстро. Никита Пышкайло провел одну из лучших игр. Классно действовал, хорошо проявил себя на вбрасываниях и в меньшинстве. Его подход к игре был просто потрясающим. Он не так часто приносит команде очки, зато делает много другой полезной и важной работы. Если он не будет делать такую работу, у команды будет мало шансов выиграть. Это касается вбрасываний, перехватов и многого другого. Играть с тремя игроками сзади — это один из наших тактических элементов. В третьем периоде было важно ограничить соперников, не давать им выходить «два в одного» и «три в два», не давать быстро переходить из обороны в атаку», — цитирует пресс-служба лиги Вудкрофта.

«Динамо» с 63 очками занимает 7-е место в Западной конференции. «Спартак» идет на 9-й строчке (58 очков).