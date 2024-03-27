Фетисов уверен, что Федоров легко сможет найти новую команду: «При желании — хоть завтра»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» высказался о будущем Сергея Федорова.

В среду, 27 марта ЦСКА объявил, что не будет продлевать контракт с Федоровым, а новым главным тренером команды со следующего сезона будет Илья Воробьев.

«Уверен, Сергей Викторович при желании найдет себе работу уже завтра. Он очень талантливый, способный и трудолюбивый. Знаю его с юношества. Он большой молодец! Сергей очень вдумчивый человек. Следил за его работой, радовался за его успехи», — сказал Фетисов «СЭ».

Федоров возглавлял ЦСКА с 2021 года. Армейцы под руководством 54-летнего специалиста дважды становились обладателями Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 году.

ЦСКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.