Фетисов — об уходе Федорова: «Тренер назначается, чтобы быть уволенным»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение ЦСКА не продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Федоровым.

В среду, 27 марта армейцы объявили о том, что со следующего сезона команду будет тренировать Илья Воробьев.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить Сергея Федорова за работу: два раза подряд выиграть Кубок Гагарина — непростая задача для любого тренера. Но в профессиональном спорте есть выражение: тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным. На себе я это тоже испытал. Насколько было принято верное решение менять тренера — покажет только время. Решение принято. Что здесь обсуждать?», — сказал Фетисов «СЭ».

Федоров возглавлял ЦСКА с 2021 года. Армейцы под руководством 54-летнего специалиста дважды становились обладателями Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 году.

ЦСКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.