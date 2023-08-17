Войнов — о логистике в КХЛ: «При переезде из города в город много времени тратится на погрузку вещей, в аэропортах бешеные задержки»

Защитник «Ак Барса», олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мыслями о календаре КХЛ.

— Второй сезон у нас в регулярном чемпионате будет 68 матчей. Вы играли в НХЛ, прекрасно знаете, что такое плотный календарь. Но есть ли ощущение, что из-за особенности перелетов наше расписание гораздо насыщеннее и большое количество матчей переносится тяжелее?

— Да, с логистикой есть такой момент. При передвижении из города в город очень много времени тратится на погрузку вещей, в аэропортах иногда происходят бешеные задержки. В НХЛ все отработано. Ты переодеваешься, прямо на стадионе проходишь досмотр на борт, садишься в автобус, который подъезжает к трапу. Заходишь в самолет, закрываются двери, и ты полетел. Из-за этого у игроков больше времени на отдых. В некоторых наших аэропортах это тоже есть. Но 68 игр — все равно хорошее количество. Ты все время находишься в нужном ритме. Меньше тренировок. Еще Евротур убрали. Для меня лично это положительный момент. Идет равномерный чемпионат. А не так, что ты прерываешься, а потом опять начинаешь заводиться, разгоняться.

— Особенность еще и в том, что в НХЛ 82 матча играют с октября по май, а у нас 68 — с сентября до конца февраля. Получается по 12-15 игр в месяц.

— В НХЛ — 12-14. Но у нас так же. Плотненько. Я бы добавил время регулярки до середины марта. Чтобы в месяц было 11 игр — был бы оптимальный вариант.

— Ларионов вообще просит играть до мая. Как вы относитесь к летнему хоккею?

— Но я так понял, он хочет, чтобы мы не начинали в сентябре? То есть чтобы Кубок Гагарина разыгрывался в мае?

— Мне не нравится, что в феврале восемь команд уже в отпуске. А 5-8 марта — еще восемь.

— Согласен. Можно немного расширить. Думаю, все к этому постепенно придет. Просто сейчас непонятно, что будет со сборной, пока нет Евротуров. Нет подготовки к чемпионату мира. Да и то раньше давали месяц. Это слишком много! После регулярки и плей-офф люди приезжали готовыми. Сразу начинайте — и поехали.