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Сегодня, 09:30

Защитник Войнов — об отношениях с Билялетдиновым: «В плей-офф свое «я» показывать бессмысленно»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
Фото ХК «Ак Барс»
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Игрок «Ак Барса», олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к обмену из «Динамо» в казанский клуб.

— Недавно я читал интервью главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова. В нем он говорил, что клуб избавился от дорогих хоккеистов. А сейчас они там снова появились. Вы поняли, почему вас убрали из московской команды?

— Да я бы не сказал, что меня убрали. Просто произошел обмен. Видимо, у клуба появились другие задачи или какое-то другое видение. Отношусь к этому спокойно.

— Ни злости, ни разочарования?

— Ни в коем случае.

— В «Ак Барсе» у вас тоже был непростой период в конце регулярного чемпионата и в начале плей-офф. Вы то попадали в состав, то нет. Можете как-то объяснить решения главного тренера Билялетдинова?

— С тренером у нас рабочие отношения, все нормально. Были моменты, в которых он видит ситуацию по-своему. Я это принимал так, как есть.

— То есть вы спокойно относитесь к этому?

— В плей-офф, где идут игры на вылет, свое «я» показывать бессмысленно. А в сезоне стараешься все отрабатывать на 100 процентов каждый день, чтобы таких моментов больше не было.

— Ну вы обсуждаете что-то с главным тренером? Он объясняет какие-то моменты?

— Требования для защитников общие, они всем ясны. Да, у меня есть какие-то вопросы, мы это спокойно обсуждаем.

Вячеслав Войнов. «После окончания карьеры хотел бы жить и в России, и в США». Откровенный разговор с Войновым

Вячеслав Войнов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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