Яковлев рассказал, почему вернулся в Россию из США

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал об опыте выступления в НХЛ в составе «Нью-Джерси» и о причинах возвращения в КХЛ.

«По поводу «Нью-Джерси» скажу так: если вернуться назад, я все сделал бы точно так же. Ни о чем не жалею. Да, двусторонний контракт... Были нюансы, которые я тогда не совсем понимал. Если бы контракт был односторонний, было бы намного проще и, думаю, я бы гораздо больше игр сыграл. Считаю, что провел сезон в США достаточно неплохо. Затем «Металлург» предложил мне хороший контракт и не мог ждать, поэтому я принял решение все-таки поехать домой и продолжить карьеру в родном клубе», — цитирует хоккеиста «Газета.Ru».

Яковлев выступал за «Нью-Джерси» в сезоне-2018/19, после чего вернулся в КХЛ и стал игроком «Металлурга». В мае 2022-го хоккеист подписал новое соглашение с магнитогорской командой на 3 года.

31-летний защитник является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014).