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Сегодня, 14:21

Федотов рассказал, как поддерживал форму в армии: «Было два льда в неделю, остальное компенсировал залом»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о тренировках во время прохождения срочной службы в армии.

— Как часто играли в хоккей во время службы?

— В рамках служебных обязательств выделялось время — два льда в неделю. Бывало, получалось три. Все остальное компенсировал залом. Где-то по возможности комбинировал. Мне шли навстречу. Сейчас пару дней потребуется на акклиматизацию, и сразу приступим к тренировкам, когда придут данные по углубленному медицинскому обследованию, которое я сегодня прошел.

— Мы посмотрели матчи первенства Вооруженных сил. Ваша команда заняла второе место. Вы себя корите за это поражение?

— Ни в коем случае.

— Вы лакросс пропустили от моряков.

— Будет что рассказать детям. Ничего страшного. Лучше от моряков, чем на профессиональном уровне. Оставим это там.

Иван Федотов
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
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