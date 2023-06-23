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Сегодня, 19:26

Яковлев считает, что в КХЛ не стоит скрывать зарплаты хоккеистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев выразил мнение, что КХЛ не стоит скрывать зарплаты хоккеистов.

«Задевало ли меня, что человек, по моему мнению, незаслуженно зарабатывает больше, чем я? Меня это никогда не задевало. Наоборот, я радуюсь за ребят, когда они получают хорошие контракты. Если тебя не устраивает твоя зарплата, то нужно лучше играть и тренироваться. Своего рода лишняя мотивация. Я вообще считаю, что нет смысла держать зарплаты закрытыми. Тем более, если есть инсайдеры, которые уже через час после заключения контракта выдают все информацию. Нужно уже открыть все зарплаты, чтобы все было прозрачно», — приводит слова Яковлева Sport24.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-06-23-kapitan-metallurga-v-kkhl-nuzhno-otkryvat-zarplaty-chtoby-vse-bylo-prozrachno
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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