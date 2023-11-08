Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:00

Якупов — о переходе в «Нефтехимик»: «Получаю удовольствие от хоккея, словно вернулся в детство»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Наиль Якупов.
Фото ХК «Нефтехимик»
Telegram Дзен

Форвард «Нефтехимика», первый номер драфта НХЛ-2012 года Наиль Якупов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о возвращении в клуб, чьим воспитанником он является.

— Перед сезоном казалось, что ваш переход в «Нефтехимик» — хороший способ заколотить 30-40 голов, а затем вернуться в топ-клуб. Как вы относитесь к этому этапу сейчас?

— Отношусь спокойно. Поначалу переживал, но потом влился. Может быть, больше времени потребовалось на это, чем надо было изначально. В итоге я абсолютно нормально все принял, да и меня тоже приняли. Все комфортно, я дома. В какой-то момент даже ощутил себя в детстве. Получаешь удовольствие от игры. Тут мне дают возможность делать то, что ты умеешь и любишь. Не зажимают ни в какие рамки. Да, иногда мы, что называется, гадим в обороне. Но то, что было в начале сезона, не сравнить с тем, что сейчас. Думаю, не только я, но и многие ребята, которые пришли в команду, получают удовольствие от процесса. То есть ощущения внутри схожи с тем, что мы испытывали от хоккея в детстве и юности.

Мне надо выстрелить, потом видно будет, поеду ли я после этого в топ-клуб или нет.

— То есть это не главное?

— Нет, мне будет 30 лет. Я уже наездился, хочется стабильности. Хоккейная карьера не такая длинная. Постоянные переезды — не всегда хорошо.

Наиль Якупов. «Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб

Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
«Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб
Махачев стал первым в рейтинге лучших бойцов UFC! Возможно, Джонс уже никогда его не обойдет
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший игрок «Нефтехимика» Камара станет игроком «Барыса»

Якупов назвал возраст, до которого планирует продолжать игровую карьеру