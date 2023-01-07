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КХЛ

Сегодня, 11:35

Яремчук рассказал, чего не хватило «Витязю» в матче с «Ак Барсом»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Витязя» Александр Яремчук отреагировал на поражение от «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошее начало, но в итоге поражение. Чего не хватило?

— Создали много моментов. Должны над реализацией работать и быть сильнее в этом компоненте. Больших трудностей не создали Билялову.

Надо было забить одну для начала, потом двигаться шаг за шагом. Старались это сделать, но так и не получилось. Сами не забили. Могли переворачивать исход встречи как во втором, так и в третьем периоде. Было много возможностей для этого.

— Что позитивного из этой игры можно взять на следующий матч в Нижнекамске?

— Я думаю, не стоит эту игру забывать. Играли неплохо. Не провалились с таким соперником. Я думаю, завтра приедем во дворец и разберем видео. Нам покажут, где мы ошиблись, где хорошо сыграли, — цитирует Яремчука Metaratings.ru.

«Витязь» после 47 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками.

Источник: рем
ХК Ак Барс
ХК Витязь
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