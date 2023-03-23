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Сегодня, 16:25

Захаркин: «Нельзя сказать, что «Торпедо» Ларионова играло в атакующий и бесшабашный хоккей»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России по хоккею Игорь Захаркин высказался о выступлении «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова в этом сезоне.

«Я думаю, Игорь — разумный человек, нельзя сказать, что его команда играла в атакующий и бесшабашный хоккей. Это два разных термина. Любой тренер понимает: как был ни играла команда в атаке, надо хорошо обороняться. Другое дело, что Ларионов позволяет игрокам больше рисков, подключает, например, защитников к атаке. Но это современный хоккей, сейчас так играют. Я не думаю, что это безрассудство. Просто философия тренера», — приводит «РБ Спорт» слова Захаркина.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Торпедо» уступило в серии СКА, проиграв все четыре матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-zaharkin-nel-zya-skazat-chto-torpedo-pod-rukovodstvom-larionova-igralo-v-besshabashny-j-hokkej/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Захаркин
Кубок Гагарина
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