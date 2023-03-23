Захаркин: «Нельзя сказать, что «Торпедо» Ларионова играло в атакующий и бесшабашный хоккей»

Бывший тренер сборной России по хоккею Игорь Захаркин высказался о выступлении «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова в этом сезоне.

«Я думаю, Игорь — разумный человек, нельзя сказать, что его команда играла в атакующий и бесшабашный хоккей. Это два разных термина. Любой тренер понимает: как был ни играла команда в атаке, надо хорошо обороняться. Другое дело, что Ларионов позволяет игрокам больше рисков, подключает, например, защитников к атаке. Но это современный хоккей, сейчас так играют. Я не думаю, что это безрассудство. Просто философия тренера», — приводит «РБ Спорт» слова Захаркина.

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Торпедо» уступило в серии СКА, проиграв все четыре матча.