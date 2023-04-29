Дыбленко — о победе в Кубке Гагарина: «Хвала Всевышнему, что дозволил»

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко поделился эмоциями от победы команды в Кубке Гагарина.

«Альхамдулиллях. Хвала Всевышнему, что дозволил. По милости его сегодня выиграли. Спасибо моим близким, жене, моим родителям, маме, теще, маленькой дочери, которая меня ждет. Всем-всем. Незабываемые эмоции. Я к этому шел, и мы выиграли. Было нервно, но мы справились. Снизили накал соперника и преодолели все это», — приводит «РБ Спорт» слова хоккеиста.

Для Дыбленко этот трофей стал первым в карьере. В текущем сезоне защитник провел 92 игры, в которых набрал 19 (4+15 очков).