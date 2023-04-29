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Сегодня, 22:52

Вратарь ЦСКА Рейдеборн: «Теперь хочу выигрывать Кубок Гагарина ежегодно!»

Алина Савинова
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Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн рассказал, как для его команды сложилась финальная серия с «Ак Барсом».

«Сложная серия. В некоторых матчах казалось, что мы лучше, но побеждают они — и наоборот. Гол перед перерывом? Я мог его предотвратить. Мы очень хорошо играли в первом периоде и имели немало моментов — создавали и создавали, а они забили с одного момента, — цитирует Рейдеборна Metaratings.ru.

Также он поделился своими ощущениями после второй победы подряд в Кубке Гагарина.

«Конечно, здорово, прошлый Кубок был первым, сейчас — еще один. Теперь хочу выигрывать ежегодно!» — добавил вратарь.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Источник: https://metaratings.ru/news/golkiper-cska-reideborn-teper-khochu-vyigryvat-kubok-gagarina-ezhegodno-247255/
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