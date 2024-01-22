Защитник Дронов — об адаптации в «Тракторе»: «Один-два матча потребовались, чтобы психологически успокоиться и войти в игровой режим»

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в команде после обмена из магнитогорского «Металлурга».

— Полностью освоились в новой команде?

— Да, практически полностью адаптировался. Еще есть над чем работать. Делаю это. Меня все устраивает.

— Вы говорили, что обмен стал неожиданностью. Вливание в «Трактор» прошло быстро?

— Один-два матча потребовались, чтобы психологически успокоиться и войти в игровой режим. Сейчас уже чувствую себя отлично.

— Уже поняли, на что «Трактор» претендует в этом сезоне?

— Цель в «Тракторе» такая же высокая — финал. Будем стремиться к этому. Мысли только об этом.

Дронов провел 9 матчей за «Трактор» и сделал 4 результативные передачи.