Сегодня, 19:10
Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в команде после обмена из магнитогорского «Металлурга».
— Полностью освоились в новой команде?
— Да, практически полностью адаптировался. Еще есть над чем работать. Делаю это. Меня все устраивает.
— Вы говорили, что обмен стал неожиданностью. Вливание в «Трактор» прошло быстро?
— Один-два матча потребовались, чтобы психологически успокоиться и войти в игровой режим. Сейчас уже чувствую себя отлично.
— Уже поняли, на что «Трактор» претендует в этом сезоне?
— Цель в «Тракторе» такая же высокая — финал. Будем стремиться к этому. Мысли только об этом.
Дронов провел 9 матчей за «Трактор» и сделал 4 результативные передачи.