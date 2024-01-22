Защитник «Трактора» Дронов — о тренере Заварухине: «Он хорошо все объясняет, понятно доносит мысли до игроков»

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов, перешедший в команду по ходу регулярного чемпионата из «Металлурга», в интервью «СЭ» прокомментировал взаимоотношения с главным тренером Алексеем Заварухиным.

— Быстро поняли требования Алексея Заварухина? Насколько тренер комфортен вам?

— Полностью комфортен. Он хорошо все объясняет, понятно доносит мысли до игроков. Все нормально.

— Заметил, как после каждого гола он на скамейке отбивает кулачки всей пятерке. Это делает не каждый тренер.

— Это показывает его близость к команде. У нас дружный коллектив, это очень хорошо.

— Такая атмосфера расслабить не может?

— Думаю, нет. Она, наоборот, приносит позитивные мысли, и мы должны хорошо играть. Такая атмосфера разгружает психологически. Хоккей — эмоциональный вид спорта. Ты много отдаешь. Чтобы добиться больших результатов, в раздевалке должен быть хороший микроклимат.

Дронов провел 9 матчей за «Трактор» и сделал 4 результативные передачи.