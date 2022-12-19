Защитник Киселевич обратился к болельщикам после перехода в «Авангард»

Защитник Богдан Киселевич обратился к болельщикам после перехода в «Авангард» из ЦСКА.

«Дорогие болельщики! Здравствуйте! Жизнь богата неожиданностями. В ЦСКА я пережил много ярких моментов. Было трудно, но вместе с тем легко. У нас всегда была хорошая команда, и в итоге мы подняли над головой главный трофей нашего чемпионата. И считаю себя поистине счастливым человеком!

Хочется сказать сердечное спасибо руководству ЦСКА за то, что дали шанс проявить себя в истинно легендарном клубе. Я всегда работал по-честному. И даже сейчас в такой непростой для меня момент, на душе почему-то легко. Здесь всегда работали, работают, и будут работать настоящие профессионалы. Спасибо работникам офиса ЦСКА, персоналу команды и всем причастным к нашим победам! Без вашего профессионализма и труда ничего бы не получилось. Вы наша семья!

И, конечно, хочу сказать искреннее спасибо нашим дорогим болельщикам. Вы всегда верили в меня, дарили надежду на победы, ваша любовь и поддержка навсегда останутся в моем сердце. Всем огромное спасибо! До новых встреч на льду!" - написал Киселевич в социальной сети.

Контракт новичка «ястребов» действует до конца сезона-2023/24. В «Авангарде» Киселевич будет выступать под номером 53.