Защитник минского «Динамо» Коробов: «Где-то не хватает хладнокровия и хитрости»

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов поделился впечатлениями от игры с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (0:2).

«Была равная игра, у нас были моменты в большинстве, впрочем, как и у соперника. К сожалению, пропустили под конец второго периода. В третьем старались отыграться, однако этого не получилось.

Где-то не хватает хладнокровия и хитрости, чтобы показать бросок, а потом резко обыграть. Будем работать над этим", — приводит слова Коробова пресс-служба клуба.

Команда из Минска расположилась на 8-й строчке таблицы Западной конференции, имея в активе 42 очка. Московский клуб, набрав 53 очка, занимает 5-е место.