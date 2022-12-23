Как на КХЛ отразится новый лимит? Что ждет Гусева и Ковальчука? Эфир с агентом Черных — в 14.00

Гость эфира «СЭ» — один из крупнейших российских хоккейных агентов, представитель агентства Winners Александр Черных.

Вместе с Михаилом Зислисом он обсудит следующие темы:

— дедлайн КХЛ;

— Бурмистров — почему так долго решался вопрос с «Ак Барсом»;

— Аликин — чего не хватило «Авангарду», чтобы договориться;

— Сошников в «Тракторе»;

— где трансферы «Салавата Юлаева»?

— сокращение лимита на легионеров;

— Воронков и НХЛ;

— возвращение Гусева в СКА;

— будущее Ковальчука;

— уход Кочеткова к другому агенту в НХЛ.

Начало эфира — в 14.00.