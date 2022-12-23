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КХЛ

Сегодня, 12:00

Как на КХЛ отразится новый лимит? Что ждет Гусева и Ковальчука? Эфир с агентом Черных — в 14.00

Отдел хоккея «СЭ»
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Гость эфира «СЭ» — один из крупнейших российских хоккейных агентов, представитель агентства Winners Александр Черных.

Вместе с Михаилом Зислисом он обсудит следующие темы:

— дедлайн КХЛ;
— Бурмистров — почему так долго решался вопрос с «Ак Барсом»;
— Аликин — чего не хватило «Авангарду», чтобы договориться;
— Сошников в «Тракторе»;
— где трансферы «Салавата Юлаева»?
— сокращение лимита на легионеров;
— Воронков и НХЛ;
— возвращение Гусева в СКА;
— будущее Ковальчука;
— уход Кочеткова к другому агенту в НХЛ.

Начало эфира — в 14.00.

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