Сегодня, 12:00
Гость эфира «СЭ» — один из крупнейших российских хоккейных агентов, представитель агентства Winners Александр Черных.
Вместе с Михаилом Зислисом он обсудит следующие темы:
— дедлайн КХЛ;
— Бурмистров — почему так долго решался вопрос с «Ак Барсом»;
— Аликин — чего не хватило «Авангарду», чтобы договориться;
— Сошников в «Тракторе»;
— где трансферы «Салавата Юлаева»?
— сокращение лимита на легионеров;
— Воронков и НХЛ;
— возвращение Гусева в СКА;
— будущее Ковальчука;
— уход Кочеткова к другому агенту в НХЛ.
Начало эфира — в 14.00.